Borsa: Milano in lieve rialzo, in luce Leonardo e Tim

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue la seduta in moderato rialzo, appesantita dalle banche. A Piazza Affari scivola Mps (-3,6%), con l'amministratore delegato di Bper (-0,5%), Piero Luigi Montani, che si dice disinteressato a eventuali nozze. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 176 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,18%.

Tra le altre banche sono in calo anche Unicredit (-0,6%) e Banco Bpm (-0,1%) mentre sale Intesa (+0,2%). In calo anche il lusso con Moncler (-1,3%) e Interpump (-1%).

Nel listino principale si mette in mostra Leonardo (+2%), dopo il contratto per la fornitura del C-27J Spartan all'Azerbaigian. Acquisti anche per Stm (+1,2%), con la Commissione europea che ha approvato un piano per supportare la ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica. Sale Tim (+1%), in attesa delle offerte migliorative non-binding per NetCo e con The Economist che promuove l'ad Pietro Labriola.

Quella sullo scorporo della rete fissa per Tim "è una partita industriale che apre nuovi scenari per il gruppo", spiega l'editoriale di The Economist.

Seduta in rialzo per le utility con Erg (+1,7%), A2a (+1,2%) ed Hera (+0,8%) mentre è in calo Enel (-0,2%). (ANSA).