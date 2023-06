Borsa: Milano amplia il calo in attesa di Wall Street (-0,6%)

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Amplia il calo Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,6% sotto i 27.100 punti, frenato da Mps (-7,35%) dopo la netta smentita del presidente di Unipol Carlo Cimbri sulle possibili nozze con Bper (-3,12%). Pesano anche Banco Bpm (-2,59%) e Unicredit (-1,64%), più cauta invece Intesa (-0,99%).

Deboli Eni (-1,19%) e Saipem (-1,68%), pur con il greggio in lieve rialzo (Wti+0,18% a 71,39 dollari al barile), mentre Stellantis (-0,66%) sconta le prese di beneficio dopo il balzo della vigilia a seguito della crescita delle immatricolazioni in India.

Pochi i rialzi, limitati a Erg (+2,21%), Stm (+1,66%), Hera (+0,76%), Leonardo (+0,74%), favorita dal contratto per la fornitura del velivolo militare C-27J Spartan all'Azerbaigian.

(ANSA).