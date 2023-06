Borsa: l'Europa prosegue fiacca, fari puntati sulla Fed

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse europee proseguono fiacche con gli investitori che cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali, ed in particolare della Fed la prossima settimana. Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui anche il Pil dell'eurozona e il mercato del lavoro negli Usa, i mercati ipotizzano un rallentamento della stretta monetaria. Sul fronte valutario l'euro è in moderato calo a 1,0766 sul dollaro mentre i rendimenti dei titoli di stato sono in lieve rialzo.

Piatto l'indice stoxx 600 (-0,04%). Galleggiano Londra (-0,01%), Parigi (+0,01%), Francoforte (-0,08%) e Madrid (+0,02%). Acquisti sulle utility (+0,4%), con il prezzo del gas che inverte la rotta rispetto all'avvio e sale del 5,1% a 28,38 euro al megawattora. Seduta positiva anche per l'automotive (+0,3%) dopo i dati positivi sulle immatricolazioni in India. in lieve rialzo il lusso e l'immobiliare (+0,1%).

Poco variata l'energia (-0,05%), con il petrolio in flessione. Il Wti scende dello 0,1% a 71,17 dollari al barile e il Brent a 75,8 dollari (-0,2%). Giornata poco significativa anche per le banche (+0,07%) e per le assicurazioni (-0,1%).

In leggero rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 176 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,18% (+1 punto base). Sale anche il tasso del Bund tedesco al 2,42% (+2 punti). (ANSA).