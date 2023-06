Borsa: l'Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse europee imboccano la strada negativa dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza.

I mercati, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo, si concentrano sulle prossime decisioni delle banche centrali, in particolare quella della Fed della prossima settimana. Una serie di indicatori macroeconomici fanno sperare in una rallentamento del rialzo dei tassi d'interesse.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Londra e Francoforte (-0,3%), Parigi e Milano (-0,2%), piatta Madrid (-0,01%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dalle banche (-0,1%) e dalle assicurazioni (-0,6%).

Male anche l'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 71,27 dollari al barile (-0,03%) e il Brent a 75,97 dollari (+0,01%). Acquisti sulle auto (+0,2%), dopo i dati positivi delle immatricolazioni in India. In luce le utility (+0,8%), con il gas in aumento del 7,6% a 29 euro al megawattora.

Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0760 sul dollaro. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 176 punti e il tasso del decennale italiano al 4,18%.

A Piazza Affari in mette in mostra Leonardo (+2,4%), dopo il contratto per la fornitura del C-27J Spartan all'Azerbaigian.

Riduce il rialzo iniziale Tim (+0,01%), in attesa delle offerte migliorative per NetCo. In calo tutto il comparto bancario.

Scivola Mps (-4,2%), con l'amministratore delegato di Bper (-1,5%) che si dice disinteressato ad eventuali nozze. (ANSA).