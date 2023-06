Borsa: l'Europa apre in lieve rialzo,si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse europee avviano la seduta con un timido rialzo dopo i dati dell'inflazione e dei prezzi alla produzione in Cina e quelli sul mercato del lavoro negli Usa. Gli investitori scommettono sulla possibilità che le banche centrali avranno maggiore cautela sul rialzo dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro è in lieve flessione a 1,0773 sul dollaro.

Avvio positivo per Londra (+0,27%) e Parigi (+0,12%). Poco mossa Francoforte (+0,02%). (ANSA).