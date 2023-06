Borsa: l'Asia chiude positiva, si guarda all'economia in Cina

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Le Borse asiatiche chiudono positive e guardano all'andamento dell'economia cinese dopo i dati sull'inflazione ed i prezzi alla produzione. Gli investitori, intanto, dopo il dato di Pechino cercano indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse.

Chiusura in netto per rialzo per Tokyo (+1,97%). Sul fronte valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro dopo un iniziale rafforzamento, a un livello di 139,30, e tratta a 150,10 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,7%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%) e Seul (+1,1%). Piatta Mumbai (-0,06%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Italia in arrivo il dato sulla produzione industriale. (ANSA).