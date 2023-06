Borsa: Europa in lieve calo, Wall Street positiva, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Riducono il calo le principali borse europee in concomitanza con l'andamento positivo dei listini Usa (Dow Jones +0,12%, Nasdaq +0,94%). Parigi è invariata, Francoforte perde lo 0,1%, Milano lo 0,2%, Madrid lo 0,4% e Londra lo 0,5%. In calo a 173,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,3 punti al 4,139% e quello tedesco in crescita di 0,5 punti al 2,4%. Cede il greggio (Wti -0,43% a 71 dollari al barile), recupera terreno l'oro (+0,87% a 1.963,73 dollari l'oncia) mentre balza il gas naturale (+17,44% a 31,61 euro al MWh). Riprende slancio il dollaro a 0,928 euro e a 139,53 yen, ma cala a 0,795 sterline. Segno meno per i petroliferi Eni (-1,36%), Bp (-0,84%), Shell (-0,77%) e Saipem (-1,55%). In campo bancario scivola Mps (-7%) dopo che il presidente di Unipol Carlo Cimbri ha escluso categoricamente l'ipotesi di un'aggregazione con Bper (-1,92%), di cui il gruppo assicurativo è il primo socio. Deboli anche Bbva (-1,49%), Banco Bpm (-1,42%), Credit Agricole (-1,17%), Unicredit (-0,74%) e Intesa (-0,47%). Prese di beneficio sugli automobilistici Mercedes (-0,22%) e Stellantis (-0,4%), in controtendenza invece i produttori di microprocessori, da Soitec (+2,6%) a Nordic (+1,92%) ed Stm (+1,79%). (ANSA).