Borsa: chiude in calo (-0,41%), pesano Mps, Bper e Saipem

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Piazza Affari ha chiuso in ribasso l'ultima seduta della settimana che precede le decisioni della Fed e della Bce sui tassi. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 27.162 punti, tra scambi sottili per 1,75 miliardi di euro di controvalore, il più basso dello scorso 5 giugno. In calo a 172,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 177 della chiusura precedente. In ribasso di 7,2 punti con il rendimento annuo italiano al 4,1%, contro i 2,4 punti in meno di quello tedesco al 2,37%.

Sotto pressione Mps (-10,8%) dopo la netta smentita dell'amministratore delegato di Bper (-1,96%) e del presidente di Unipol Carlo Cimbri, primo azionista della banca emiliana sulle possibili nozze con Siena. Un andamento che ha pesato anche su Unicredit (-1,65%) e Banco Bpm (-1,5%). Più cauta invece Intesa (-0,99%).

Sotto tiro anche Saipem (-1,98%), che ha scontato insieme ad Eni (-1,01%) l'incertezza sul comparto del greggio, le cui quotazioni hanno oscillato intorno alla parità nel corso della seduta odierna. Poco mossa Enel (-0,02%), brillante invece Erg (+1,83%), maglia rosa del listino e tra i principali operatori delle rinnovabili. Prese di beneficio su Stellantis (-0,84%) positiva nella vigilia per effetto delle immatricolazioni in India.

Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+1,28%), favorita dal contratto per la fornitura del velivolo militare C-27J Spartan all'Azerbaigian, Stm (+1,18%), insieme ai rivali europei e A2a (+0,49%). Poco mosse Pirelli (+0,13%) e Tim (+0,25%), nell'ultimo giorno per presentare le offerte migliorative sulla rete. (ANSA).