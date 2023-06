Qonto lancia la seconda edizione di PowerUp

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Qonto, la soluzione di business finance, lancia la seconda edizione di PowerUp!, l'iniziativa rivolta alle startup italiane che ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo dell'ecosistema d'innovazione e di imprenditorialità locale.

Come si legge in una nota il progetto è iniziato con il lancio di una call aperta a startup in fase early stage e seed.

Attraverso la call, saranno selezionate 6 eccellenze che potranno presentare il proprio progetto durante una Pitch Night, che si terrà il 12 ottobre a Milano, di fronte a una giuria composta da rappresentanti dei principali venture capital e acceleratori italiani, founder di scaleup e primari stakeholder del settore dell'innovazione. Quest'anno la Pitch Night vedrà due startup vincitrici, una early stage (ovvero che abbia raccolto investimenti fra 10.000 e 250.000 euro) e una in fase seed (fra 250.000 euro e 1,5 milioni di euro), che avranno accesso a una sessione esclusiva di mentoring con il co-founder e Ceo di Qonto, oltre a premi offerti dai partner di PowerUp!.

Quest'anno il roadshow itinerante toccherà le città di Venezia, Napoli e Roma e sarà un'importante opportunità per coinvolgere le community locali attraverso incontri, workshop e attività di networking. (ANSA).