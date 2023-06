Pnrr,'valutazione Ue su terza rata in via di completamento'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "La valutazione della Commissione europea ai fini del pagamento della terza rata è in via di completamento": e' quanto si legge nel testo definitivo della relazione sullo stato di attuazione del Pnrr depositata dal governo in Parlamento. "Il processo di assessment - si spiega - sin dall'invio della domanda di pagamento, ha richiesto tempi più lunghi, d'intesa con i servizi della Commissione, per la complessità degli obiettivi da conseguire per questa rata e per gli approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con la Commissione, per alcune scadenze". (ANSA).