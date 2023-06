Parte la rete per facilitare l'inclusione digitale in Italia

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l'App IO o accedere all'anagrafe della popolazione residente: sono alcune delle attività che impegneranno i "facilitatori digitali" in tutta Italia grazie alla Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione. L'iniziativa, che rientra nella missione 1 del Pnrr e che è promossa dal dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, punta a creare 3mila punti "Digitale Facile", in tutte le Regioni, per accrescere le competenze e l'inclusione digitale di 2 milioni di cittadini entro il 2026.