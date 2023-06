L'Eurozona entra in recessione tecnica

L'Eurozona è entrata in recessione tecnica nel primo trimestre 2023, a seguito di una contrazione dello 0,1% registrata per due trimestri consecutivi.

E' quanto emerge dai dati sul Pil diffusi da Eurostat che ha rivisto al ribasso le stime precedenti.

Nel primo trimestre dell'anno, il Pil nei 20 Paesi dell'Eurozona è infatti diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Nell'insieme dell'Ue si è invece registrato un aumento dello 0,1%. Nell'ultimo trimestre del 2022 il Pil era diminuito dello 0,1% nell'Eurozona e dello 0,2% nell'Ue. Rispetto al primo trimestre del 2022, invece, la crescita è stata dell'1% in entrambe le zone.

Sul trimestre, gli aumenti maggiori sono stati osservati in Polonia (+3,8%) e Lussemburgo (+2%). L'Italia ha fatto registrare una crescita dello 0,6%. Per la Germania invece -0,3%.