Il Btp Valore sale a oltre 17 miliardi in quattro giorni

Corre il Btp Valore che chiude il quarto giorno di sottoscrizioni con un totale di 2,22 miliardi. Sommati ai 14,8 dei primi tre giorni portano l'emissione a un totale di 17,02 miliardi. Sono 86.787 i contratti sottoscritti nella giornata odierna.

Equita, 'Tesoro ben messo con Btp Valore con o senza Pnrr' - La crescita economica dell'Italia si è dimostrata "più resiliente di quanto previsto negli ultimi trimestri e superiore rispetto ad altre economie europee - la Germania è in recessione tecnica - grazie alla significativa riduzione del prezzo dell'energia" e "Il mercato del lavoro si presenta vivace e si prevede una stagione turistica positiva". E' lo scenario confortante tracciato da Luigi De Bellis, co-responsabile Research Team di Equita, in un incontro con la stampa per i 50 anni della banca d'affari.