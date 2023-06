Greenpeace: Mare caldo, fino +2°C a Portofino e Isola d'Elba

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Mediteraneo è in pericolo: mari più caldi, flora e fauna a rischio estinzionee pericolo elevato di eventi climatici estremi.

Sono i risultati del rapporto di Greenpeace Italia "Mare caldo", condotto dalle ricercatrici del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (Distav) dell'Università di Genova, per monitorare gli impatti della crisi climatica sui mari italiani.

A richiamare attenzione sono soprattutto le aree marine di Portofino e dell'Isola d'Elba dove, nei mesi tra giugno e settembre 2022, sono state registrate anomalie termiche fino a 2°C in più a 10-15 m di profondità rispetto alle medie mensili degli anni precedenti.

Il progetto Mare Caldo, arrivato al terzo anno, lancia però un allarme generalizzato. "Gli effetti della crisi climatica e delle anomalie termiche sono evidenti in tutte le aree di monitoraggio, indipendentemente dalla localizzazione geografica o dal livello di conservazione dei siti", ha dichiarato Alessandro Giannì, responsabile delle campagne di Greenpeace Italia. "Il nostro mare sta pagando un prezzo elevato: diventa sempre più povero ma anche sempre più pericoloso, perché il calore che si accumula in mare contribuisce ad alimentare fenomeni climatici sempre più estremi", ha aggiunto. (ANSA).