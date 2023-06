Facile.it,con tassi più alti cala importo prestiti personali

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Nonostante l'aumento dei tassi di interesse gli italiani continuano a chiedere prestiti personali, ma per far fronte all'aumento delle rate si orientano su cifre più contenute". Lo afferma l'osservatorio congiunto di Facile.it e Prestiti.it, secondo cui a maggio l'importo medio chiesto alle società di credito per un prestito personale è stato pari a 10.474 euro, valore in calo del 4% rispetto allo stesso mese del 2022. I tassi medi, invece, sono aumentati notevolmente arrivando a +31% se confrontati con quelli di dodici mesi prima.

La liquidità è la prima motivazione (32%) per la richiesta di prestiti; segue l'acquisto di auto usate (16%) e quelle per il consolidamento debiti (15%). Non mancano le differenze anagrafiche: i ventenni, ad esempio, sono coloro che chiedono, in percentuale, più prestiti per l'acquisto di auto usate, la formazione e per viaggi e vacanze, i trentenni per sposarsi, gli over 50 per casa e spese mediche. (ANSA).