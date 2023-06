Borsa: Milano positiva (+0,8%), sprint di Mps, Cnh e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Migliora Piazza Affari dopo oltre 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,8% a 27.271 punti. Scende sotto i 180 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (179,5 punti) con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 4,247% e quello tedesco di 0,1 punti al 2,449%. Deboli il greggio (Wti -0,4% a 72,25 dollari al barile) e l'oro (-0,75% a 1.947,9 dollari l'oncia) balza invece il gas (+5,58% a 27,8 euro al MWh), con gli analisti che vedono "rischi in crescita" per il prossimo inverno. In ribasso il dollaro, scambiato a 0,93 euro, 139,83 yen e 0,8 sterline.

Di nuovo in luce Mps (+2,23%), sull'onda lunga del ritorno di fiamma di ipotesi di aggregazione con Bper (+0,16%). Accelerano anche Unicredit (+1,45%9, Intesa (+1,3%) e Banco Bpm (+1,05%).

L'aumento delle vendite di veicoli in India spinge Cnh (+2,3%), Stellantis (+1,98%), Pirelli (+1,33%) e, marginalmente, Iveco (+0,6%), mentre appare poco mossa Ferrari (-0,14%).

Pochi i segni meno, limitati a Interpump (-0,46%), Recordati (-0,22%) e Terna (-0,18%). Lievi rialzi per Saipem (+0,15%) e Tim (+0,2%), che girano in positivo. Fanno meglio Eni (+0,95%) ed Enel (+1,11%). (ANSA).