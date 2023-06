Borsa: Milano debole (-0,15%), bene Cnh, realizzi su Stm

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Appare debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,15% a 27.013 punti dopo un avvio poco mosso. Scende a 181,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti al 4,281% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,46%. Inverte la rotta il greggio (Wti +0,33% a 72,77 dollari al barile) mentre si confermano deboli sia l'oro (-0,8% a 1946.93 dollari l'oncia) sia il gas (-1,73% a 25,88 euro al MWh). In ribasso anche il dollaro, scambiato a 0,93 euro, 139,83 yen e 0,8 sterline.

Gli acquisti si concentrano su Cnh (+1,31%), Tenaris (+1,05%), A2a (+0,96%), Enel (+0,6%) ed Eni (+0,58%). E' oggetto di prese di beneficio Stm (-1,35%) dopo il balzo della vigilia a seguito dell'accordo con la cinese Sanan Optoelectronics per la costruzione di una fabbrica di semiconduttori al carburo di silicio, strategici per l'auto elettrica. Segno meno anche per Bper (-1,28%), Unicredit (-0,52%) ed Mps (-0,33%). Poco mosse Banco Bpm (+0,05%) e Intesa (-0,07%). Realizzi anche su Saipem (-0,76%), che nella vigilia era stata favorita dalla corsa del greggio dopo l'inatteso calo delle scorte settimanali Usa. Segno meno per Tim (-0,76%), positive invece Pirelli (+0,53%) e Stellantis (+0,49%) a differenza di Ferrari (-1,23%). (ANSA).