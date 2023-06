Borsa: Milano chiude in rialzo con le auto e le banche

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - La Borsa di Milano (+0,8%) chiude in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa. Piazza Affari è sostenuto dall'andamento positivo delle banche e delle auto. In flessione lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 177 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede 10 punti base al 4,17%.

Nel listino principale si mette in mostra Mediobanca (+2,3%).

Tra gli altri istituti di credito avanzano anche Fineco (+1,9%), Generali (+1,1%), Banco Bpm e Intesa (+0,9%) e Mps (+0,7%). In luce il comparto dell'auto con l'aumento delle immatricolazioni in India. Acquisti su Cnh (+1,5%), in vista della revisione del piano industriale del prossimo 13 giugno, Stellantis (+1,4%) e Iveco (+0,6%). Fuori dal listino principale corre Piaggio (+2%).

In positivo anche Leonardo (+1,7%), Campari (+1,3%) e Pirelli (+1,2%). Tiene Tim (+0,4%), alla vigilia della scadenza per le offerte sulla Rete. Il rialzo del gas spinge le utility con Enel e A2a (+1%), Hera (+0,3%). In ordine sparso l'energia mentre il prezzo del petrolio è in netto calo. Eni guadagna lo 0,3% e Tenaris (+0,5%) mentre è in calo Saipem (-0,3%). Seduta fiacca per Amplifon (-0,7%). Vendite anche su Diasorin e Nexi (-0,6%) e Poste (-0,2%). (ANSA).