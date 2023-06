Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee proseguono in lieve rialzo dopo l'avvio di Wall Street e i dati sulle richieste di disoccupazione negli Usa. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi e l'impatto sulla crescita economia. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0766 sul dollaro mentre sono in lieve flessione i rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (-0,02%). In calo Londra (-0,2%), sale Parigi (+0,3%), piatte Francoforte (+0,02%) e Madrid (+0,06%) mentre è ben salda Milano (+0,7%). I listini sono sostenuti dall'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 72,43 dollari al barile (-0,3%) e il Wti a 76,79 dollari (-0,2%). Salgono anche le utility (+0,4%), con il prezzo del gas che sale a 26,5 euro al megawattora (+0,8%).

E' in rialzo anche il comparto dell'auto (+1,2%), con l'incremento delle immatricolazioni in India. Bene le banche (+0,3%) mentre le assicurazioni (-0,4%) sono deboli. Sui mercati pesano il calo delle Tlc (-1%) e dei tecnologici (-0,5%).

A Piazza Affari è tonica Mediobanca (+2,3%). Bene anche Cnh e Stellantis (+1,8%) e Campari (+1,3%). Andamento negativo per Recordati (-0,5%) e Nexi (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 180 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,22 per cento. (ANSA).