Borsa: l'Europa migliora con il comparto auto, Milano +0,95%

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - E' il comparto auto a sostenere le principali Borse europee al traguardo di metà seduta, dopo i dati sulle vendite in India, cresciute del 10% in maggio. A parte Londra (-0,07%), che resta inchiodata sotto la parità, la migliore è Milano (+0,95%), mentre salgono dello 0,4% circa Parigi e Madrid e Francoforte guadagna lo 0,3%. Si confermano in calo i contratti 'future' sui listini Usa. In progresso come come da stime l'occupazione nell'Eurozona (+0,6%), mentre ha deluso il Pil, atteso invariato, che è sceso dello 0,1% per il secondo trimestre consecutivo e ha portato l'area dell'euro in recessione tecnica. In arrivo dagli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione, le scorte e le vendite del commercio all'ingrosso.

Si mantiene a 179,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 1,2 punti al 4,26%, mentre sale di 1,4 punti quello tedesco al 2,464%. Resiste il greggio (Wti +0,65% a 73 dollari al barile), risale l'oro, che si porta in parità, mentre prosegue il rimbalzo del gas naturale (+10,88% a 29,2 euro al MWh). Prosegue invece il calo del dollaro a 0,931 euro, 139,78 yen e 0,8 sterline.

In luce gli automobilistici Renault (+2,75%), Stellantis (+2,27%), Volkswagen (+2,22%), Mercedes (+1,78%) e Bmw (+1,72%), seguite a distanza da Ferrari (+0,11%), che gira in positivo.

Acquisti anche sui produttori di veicoli pesanti e da cantiere Cnh (+1,82%), in vista della revisione del piano industriale del prossimo 13 giugno, Daimler (+1,8%) e Volvo (+1,06%). Positivi i petroliferi Eni (+0,92%), Bp (+0,85%) e TotalEnergies (+0,84%), più cauta invece Shell (+0,57%). Bene anche le banche da Bbva (+2%) a Mediobanca (+1,83%), Intesa (+1,43%), Bnp (+1,36%) e Unicredit (+1,34%). Rallenta Mps (+1,08%), fiacca invece Bper (+0,1%). (ANSA).