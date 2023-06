Borsa: Europa in ordine sparso, future negativi, Milano +0,78%

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee dopo un avvio fiacco. La migliore è Milano (+0,78%), seguita da Madrid (+0,71%), Parigi (+0,29%), Francoforte (+0,25%) e Londra (-0,15%), che ha girato in negativo dopo un avvio in lieve rialzo. Negativi i contratti 'future' sui listini Usa. In agenda oggi l'occupazione e il Pil trimestrale dell'Eurozona, seguito dalle richieste di sussidi e dalle scorte e dalle vendite all'ingrosso Oltreoceano. Si attenua la tensione sui titoli di Stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 180,7 punti e il rendimento italiano in calo di 1,8 punti al 4,254%, contro il mezzo punto in meno di quello tedesco al 2,44%. Torna a scendere il greggio (Wti -0,22% a 72,36 dollari al barile), si conferma in calo l'oro (-0,75% a 1.947,85 dollari l'oncia) mentre rimbalza il gas naturale ((+3,53% a 27,31 euro al MWh). Prosegue sul fronte valutario il calo del dollaro a 0,933 euro, 139,75 yen e 0,8 sterline.

Prese di beneficio sui semiconduttori dopo gli acquisti della vigilia, che avevano interessato soprattutto Stm (-0,15%).

Cedono Be (-1,84%), Asml (-1,65%) ed Infineon (-1,33%). Le vendite di veicoli in India in rialzo di oltre il 10% in maggio sostengono il comparto auto da Renault (+1,3%) a Bmw (+1,2%) e Stellantis (+1,15%), mentre cede Ferrari (-0,9%). Acquisti anche sul comparto dei mezzi pesanti e da cantiere con Cnh (+1,6%), Volvo (+0,95%), Daimler (+0,8%) e Iveco (+0,66%). Positivi i petroliferi TotalEnergies (+1,11%), Bp (+0,94%), Eni (+0,9%) e Shell (+0,57%), mentre accelerano i bancari Mps (+2,69%), Bbcva (+2,28%), SocGen (+1,97%), Intesa (+1,32%), Bnp (+1,15%), Banco Bpm (+1,1%), Unicredit (+0,74%) e Bper (+0,7%). (ANSA).