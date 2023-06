Aldi celebra 5 anni in Italia con 160 punti vendita

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Con 160 punti vendita presenti in 6 regioni e circa 3mila collaboratori, Aldi celebra cinque anni in Italia. Un traguardo importante per l'azienda presente dal 2018, che dichiaratamente ha al centro della propria strategia valori come qualità, convenienza, sostenibilità e responsabilità.

Un'attenzione particolare è quella che Aldi - parte del gruppo Aldi Süd - dedica allo sviluppo dello store concept, con ciascun supermercato che si estende mediamente per 950 mq, offrendo un'esperienza d'acquisto che vuole essere sempre più "smart" e intuitiva. Ai clienti viene garantito il rispetto delle tipicità regionali e l'eccellenza del Made in Italy (espressa nell'80% dei prodotti), grazie alla collaborazione con i fornitori italiani. Un altro elemento su cui punta, poi, sono le marche private (circa 85% dell'offerta), oltre alle 130 referenze di frutta e verdura delle quali 15 bio.

Prosegue l'impegno di Aldi per l'ambiente, con il raggiungimento della neutralità climatica nel 2022.

Un'attenzione che si è concretizzata nell'efficientamento energetico delle filiali - che ha portato all'apertura del primo negozio a emissioni zero di CO2 a Moniga del Garda, nel Bresciano -, e nella scelta di un assortimento che privilegia prodotti provenienti da filiere sostenibili e certificati da Enti riconosciuti a livello internazionale.

"L'Italia è un territorio chiave per il successo di Aldi - spiega Michael Gscheidlinger, Country Managing Director dell'azienda -, nel quale continuiamo a raggiungere risultati importanti. I nostri primi cinque anni sono stati ricchi di soddisfazioni: il 2022 ha segnato due importanti traguardi, con il raggiungimento dei 150 punti vendita e il riconoscimento di 15 prestigiosi awards tra i più autorevoli su scala nazionale.

Il 2023 è tutto proiettato verso la prosecuzione a pieno ritmo del piano di espansione". (ANSA).