Signorini, difesa degli interessi non sfoci in protezionismo

(ANSA) - MONTE PORZIO CATONE, 07 GIU - La "legittima difesa degli interessi nazionali non dovrebbe sfociare nel protezionismo indiscriminato" visti anche i "grandi vantaggi di un mondo aperto e i pericoli di una frammentazione economica e politica". Lo afferma il dg della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini intervenendo al seminario della Fondazione Tor Vergata a Villa Mondragone. Signorini ha riconosciuto come sia comprensibile puntare a "mantenere la sicurezza delle forniture strategiche e migliorare la resilienza delle catene di valore" data anche la realtà "geopolitica odierna". Tuttavia le politiche di reshoring dela produzioni indistriali o di friendshoring (in paesi amici) "sono spesso difficili e spesso costose". Inoltre il dg di Banca d'Italia ha invitato a non sottovalutare "la capacità del settore privato a migliorare la resilienza delle loro linee di approvvigionamento". "Mentre si registra una certa riduzione del commercio globale - aggiunge .

per ora vi sono pochi segnali di un ridimensionamento totale".

