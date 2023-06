Sangalli, '480mila da assumere, difficile trovarne il 40%'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'assemblea annuale. "Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale", avverte: "Nel turismo e nel commercio, mancano, ad esempio, rispetto al 2022, circa 480 mila lavoratori. E per oltre il 40 per cento, vi è un concreto rischio che la domanda non possa essere soddisfatta, soprattutto per la mancanza di competenze. Occorre, allora, intervenire per colmare la distanza tra formazione ed esigenze delle imprese, così come per programmare adeguati flussi di lavoratori immigrati". (ANSA).