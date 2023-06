Meloni riceve il primo ministro della Libia Dbeibah

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a palazzo Chigi il premier del governo di unità nazionale della Libia ad interim Abdul Hamid Dbeibah con una delegazione di ministri libici (Esteri, Interno, Trasporti, Comunicazione), per un vertice intergovernativo focalizzato su migranti ed energia. Per il governo italiano sono presenti anche i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Presente anche l'ad dell'Eni Claudio Descalzi che firmerà un accordo con il suo omologo della National Oil Corporation (Noc).