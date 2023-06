Gruppo Fs, arriva la Summer Experience 2023

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Appuntamento giovedì 6 giugno con la Summer Experience 2023, l'offerta per l'estate 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Durante l'evento, in diretta a streaming dalle ore 11.30 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia saranno illustrate le principali novità offerte da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est per le vacanze estive e non solo.

Il nuovo orario prenderà il via domenica 11 giugno, con numerosi collegamenti integrati treno più bus e treno più nave per raggiungere le località turistiche del Paese. (ANSA).