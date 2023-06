Davines con Plastick Bank contro l'inquinamento degli Oceani

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Davines, il gruppo della cosmetica professionale, rafforza la collaborazione, avviata nel 2021, con l'impresa sociale Plastic Bank, per proseguire l'attività di recupero e rimozione di rifiuti di plastica 'ocean bound' (quelli che rischiano di finire in mare), entro 50 km dalle coste. Anche nel 2023 per ogni prodotto confezionato in plastica che il gruppo venderà, una quantità equivalente di plastica sarà raccolta e rimossa dalle aree costiere di Indonesia, Filippine e Brasile.

L'impegno di Davines, grazie al supporto di Plastic Bank, ha permesso di evitare che, cumulativamente tra il 2021 e 2022, 879 tonnellate di rifiuti di plastica, equivalenti a oltre 44 milioni di bottiglie, finissero in mare: 100 tonnellate di plastiche sono state raccolte nel 2021 in Brasile, nelle Filippine e in Indonesia con la campagna "Rethinking Plastic", mentre lo scorso anno ha recuperando una quantità di plastica equivalente a quella dei prodotti venduti, per un totale di 779,126 tonnellate rimosse dall'ambiente negli stessi Paesi. Il materiale raccolto viene riciclato come nuova materia prima chiamata Social Plastic che può essere riutilizzata nei prodotti e negli imballaggi come parte di una filiera circolare.

Il progetto ha anche un impatto sociale, le filiali locali di Plastic Bank, infatti scambiano i rifiuti di plastica come valuta per aiutare le famiglie ad acquistare beni di prima necessità, dai generi alimentari al combustibile per cucinare. O anche per pagare le tasse scolastiche, l'assicurazione sanitaria, la connettività digitale e servizi fintech, aiutando così negli ultimi tre anni, 3.202 persone e le loro famiglie.

"È un impegno concreto che ci siamo dati perché siamo consapevoli che il packaging è tra le aree con maggior impatto nella beauty industry. Oltre alla collaborazione con Plastic Bank, siamo anche impegnati a ridurre la nostra domanda di plastica: dal 2020 misuriamo la nostra Impronta di Plastica, utilizziamo per i nostri prodotti plastica riciclata o proveniente da fonti rinnovabili e grazie all'eco-design stiamo progressivamente riducendo l'impiego di plastica nei nostri packaging", commenta Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines. (ANSA).