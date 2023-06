Dal gruppo UnipolSai una rc auto mensile e a chilometri

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - BeRebel, la insurtech 'Pay-per-you' (pay-per-use personalizzata) di UnipolSai Assicurazioni, offre una novità per l'Italia e l'Europa: si tratta di una polizza auto a chilometri, mensile, completamente digitale.

BeRebel prevede un costo minimo mensile, circa 10 euro, nel quale sono compresi 200 chilometri. A fine mese i chilometri percorsi in più saranno conguagliati al costo al km indicato in polizza, circa 2 centesimi al chilometro ed eventuali chilometri non utilizzati si poptranno poi riportare al mese successivo.

La polizza rivolta per ora solo alle automobili a uso privato si acquista su sito e su app anche solo per un mese e prevede l'installazione self service nell'auto di un piccolo dispositivo telematico che conteggia i chilometri, interviene fornendo assistenza in caso di incidente e permette uno sconto nel conguaglio di fine mese in base allo stile d'uso e di guida rilevato in quel mese. L'offerta è particolarmente adatta a chi percorre in un anno meno di 10-12 mila chilometri.

"Grazie alla lunga esperienza di Unipoltech e Leithà, società di tecnologia del gruppo Unipol, BeRebel rinnova il modo di fare assicurazione diretta in Italia grazie a un modello basato sui dati telematici, dove UnipolSai Assicurazioni è leader mondiale con circa quattro milioni di dispositivi installati in più di un decennio, nonché su una customer experience totalmente digitale - sottolinea Leonardo Felician, fondatore e ceo di BeRebel -. La telematica è essenziale sia nella selezione del rischio, sia al momento del sinistro, ma il rispetto della privacy è assoluto e garantito". (ANSA).