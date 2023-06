Btp Valore ancora richiesto,sottoscritti 2 miliardi in mattinata

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Nella terza giornata del collocamento il Btp Valore continua a riscuotere successo presso gli investitori retail ai quali si rivolge. In mattinata il bond è già stato sottoscritto per oltre 2 miliardi di euro in linea con quanto visto delle sedute precedenti.

Martedì a fine giornata le sottoscrizioni sono state pari a 5,195 miliardi e sommati ai 5,45 miliardi di lunedì hanno portato a raccogliere in due giornate più di 10,6 miliardi.

L'operazione si conclude questo venerdì salvo che il ministero dell'Economia non decida di fermarsi prima. (ANSA).