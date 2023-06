Borsa: Milano debole (-0,55%) con l'Europa, soffre Pirelli

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Piazza Affari è debole (-0,55%) al pari delle altre Borse europee, con la sola eccezione di Madrid (+0,58%), non aiutate dalle previsioni dell'Ocse sulle economie.

Mentre Francoforte cede lo 0,04%, Parigi lo 0,26% e Londra lo 0,28% a Milano solo una manciata di titoli è in rialzo. Li guidano Banca Generali (+0,76%) e Mediolanum (+0,39%) spinti dalla raccolta di maggio, a differenza di Fineco (-1,14%). La maglia nera va a Pirelli (-1,87%) su cui incombe il golden power per regolare i rapporti con l'azionista cinese. (ANSA).