Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,07%), bene Saipem, giù Fineco

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Ha chiuso in lieve rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,07%) salvandosi nel finale grazie al colpo di coda del greggio (Wti +1,6% a 72,87 dollari al barile) a seguito dell'inatteso calo delle scorte settimanali Usa. In ripresa gli scambi per oltre 2 miliardi di euro di controvalore, il più alto delle ultime 4 sedute. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 182,1 punti, contro i 175,4 punti della vigilia ed il rendimento annuo italiano in crescita di 15,1 punti al 4,272%, contro gli 8,3 punti in più di quello tedesco al 2,45%.

Ha corso Saipem (+3,55%), seguita da Tenaris (+0,79%) ed Eni (+0,74%), difficoltà invece per Fineco (-3,1%), che ha diffuso i dati sulla raccolta di maggio insieme ad Anima (+0,06%). In luce Stm (+3,22%), che ha stretto un'alleanza da 3,2 miliardi di dollari con il rivale cinese Sanan Optoelectronics per la costruzione di una fabbrica di semiconduttori al carburo di silicio, strategici per l'auto elettrica. Acquisti su Stellantis (+1,45%), contrastate invece le banche, con rialzi per Mps (+1,26%) e Intesa (+0,77%), mentre hanno ceduto Unicredit (-1,17%), Banco Bpm (-0,49%) e Bper (-0,2%). Acquisti su Recordati (+1,13%), Cnh (+1,08%) e Amplifon (+1,01%), deboli invece Leonardo (-2,15%), Snam (-1,28%), Moncler (-1,25%) e Iveco (-1,03%), insieme a Pirelli (-1,01%), Diasorin (-0,75%) e Ferrari (-0,72%). Poco mosse Tim (-0,32%), Generali (-0,3%) e Mediobanca (-0,19%). (ANSA).