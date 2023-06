Borsa: in Europa prevale la prudenza, a Madrid brilla Inditex

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Prevale la prudenza in Europa (indice Eurostoxx 50 -0,29%) tra i timori che il calo più deciso del previsto dell'export cinese sia un segnale della debolezza della domanda globale oltre che un momento non favorevole per la seconda maggiore economia mondiale.

Piazza Affari guida i ribassi (-0,79%) zavorrata dalle banche, con in testa Mps (-2,8%), e il risparmio gestito di Fineco (-1,9%) dopo la raccolta di maggio. Segno meno anche a Francoforte (-0,34%) e a Parigi (-0,33%) dove Stm (+0,79%), come a Milano, ha reagito bene ma senza strappi alla joint venture da 3,2 miliardi di dollari in Cina. Piatta Londra (-0,01%). Si muove invece controcorrente Madrid (+0,44%) dove corre Inditex (+6%) grazie alla buona trimestrale del gruppo di abbigliamento del marchio Zara. (ANSA).