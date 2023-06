Borsa: in Asia l'ottimismo spinge Hong Kong, pesante Tokyo

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Seduta contrastata in Asia dove si è messa in luce Hong Kong (+0,59% a seduta ancora aperta) grazie alle attese di stimoli governativi all'economia cinese e il segnale positivo a livello geopolitico rappresentato dalla visita del segretario di Stato americano Antony Blinken in programma in Cina nelle prossime settimane e la possibilità così di migliorare le difficili relazioni tra Washington e Pechino.

Shanghai oscilla intorno alla parità (-0,07%) e Shenzhen perde lo 0,34% Male Tokyo (-1,82%) a causa delle vendite nel settore degli elettrodomestici il rialzo dello yen e il posizionamento degli investitori in vista della scadenza dei contratti futures.

L'umore dei mercati rimane cauto nel dubbio che i listini siano saliti troppo in particolare nel settore tecnologico sull'onda dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale.

Sui mercati valutari il dollaro è poco mosso e i rendimenti dei titoli di stato americani sono rimasti stabili dopo che l'annuncio di un'asta di buoni del Tesoro ha pesato sulle titoli statunitensi a breve scadenza ieri. (ANSA).