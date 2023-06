Borsa: Europa giù nel finale, New York contrastata, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Peggiorano nel finale le principali borse europee, mentre gli indici Usa appaiono contrastati (Dow Jones +0,19%, Nasdaq -0,45%). Milano e Francoforte lasciano sul campo lo 0,3%, Parigi lo 0,15% e Londra lo 0,1%, mentre Madrid (+0,57%) si muove in controtendenza. Preoccupano gli investitori le prossime mosse delle banche centrali dopo il rialzo odierno di 25 punti base deciso da quella del Canada. La settimana prossima tocca infatti alla Fed (mercoledì 14 giugno) e alla Bce (giovedì 16). C'è tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che risale a 179,4 punti e il rendimento italiano in crescita di 10 punti base al 4,22%, contro i 6 punti in più di quello tedesco al 2,427%. Si indebolisce il dollaro a 0,933 euro e a 0,8 sterline, mentre corre il greggio (Wti +1,42% a 72,73 dollari al barile) dopo l'inatteso calo di 0,45 milioni di barili delle scorte settimanali Usa, previste in aumento di 1,02 milioni. Rimbalza il gas naturale (+5,99% a 26,31 euro al MWh), mentre si muove poco l'oro (-0,27% a 1.957,32 dollari l'oncia).

Salgono i petroliferi Shell (+0,93%), TotalEnergies (+0,9%), Bp (+0,77%) ed Eni (+0,52%). Sprint dei produttori di semiconduttori Stm (+2,95%), che ha stretto un'alleanza con la cinese col produttore di chip cinese Sanan Optoelectronics una fabbrica di semiconduttori al carburo di silicio-sic, e Infineon (+2,17%). Deboli i titoli del lusso con Hermes (-1,71%) e Moncler (-1,2%), mentre scivolano i bancari Unicredit (-1,51%), Banco Bpm (-0,75%) e Bper (-0,72%) a differenza di Intesa (+0,02%), Bnp (+0,48%), Mps (+0,59%), Sabadell (+0,6%) e Commerzbank (+2,16%). (ANSA).