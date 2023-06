Aie, 'triplicare gli investimenti in efficienza energetica'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Se il mondo vuole riuscire a contenere il riscaldamento globale entro un aumento medio della temperatura di 1,5 gradi centigradi gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica devono triplicare in questo decennio, dagli attuali 600 miliardi di dollari a oltre 1.800 miliardi di dollari entro il 2030. Lo afferma l'Agenzia internazionale dell'energia in un rapporto reso noto in occasione dell'ottava conferenza annuale sull'efficienza energetica a Versailles dove riunisce 700 delegati provenienti da più di 80 paesi, tra cui oltre 30 ministri e 50 amministratori delegati per parlare di come accelerare i miglioramenti dell'efficienza energetica.

Nell'analisi 'Energy Efficiency: The Decade for Action', l'Aie, organizzazione internazionale intergovernativa fondata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), si evidenzia che aumentare l'efficienza energetica dal 2,2% attuale a oltre il 4% annuo entro il 2030 porterebbe a tagli importanti delle emissioni di gas serra e allo stesso tempo potrebbero portare ad altri 12 milioni di posti di lavoro a livello globale, allargare l'accesso all'energia, ridurre le bollette energetiche, diminuire l'inquinamento atmosferico e la dipendenza dei paesi dalle importazioni di combustibili fossili.

