Aie, i 10 principi strategici per l'efficienza energetica

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'Agenzia internazionale dell'energia, sulla base dell'analisi delle migliori pratiche e del lavoro della 'Global Commission for Urgent Action on Energy Efficiency', indica dieci principi strategici che possono aiutare i responsabili politici a migliorare le misure e i programmi di efficienza energetica accelerandone i vantaggi.

1. Un approccio che coinvolga tutti i governi massimizzerà i guadagni in termini di efficienza energetica in tutti i settori della società, migliorerà lo sviluppo sociale ed economico, la sicurezza energetica e la resilienza e accelererà la decarbonizzazione del settore energetico.

2. L'efficienza energetica può portare rapidamente alla crescita dell'occupazione. Il potenziamento delle capacità e lo sviluppo delle competenze sono essenziali per un'efficace attuazione delle politiche.

3. Creare una maggiore domanda di prodotti e servizi efficienti stimolando maggiore attività di mercato.

4. Mobilitare i finanziamenti e creare le condizioni di mercato per attrarre e aumentare gli investimenti del settore privato.

5. Sfruttare l'innovazione digitale per migliorare l'efficienza a livello di sistema, per consentire un controllo intelligente e una migliore gestione dell'energia proteggendo nel contempo i consumatori e la sicurezza del sistema.

6. Il settore pubblico dovrebbe dare l'esempio: gli investimenti in soluzioni innovative e standard più elevati saranno un modello, stimoleranno il mercato e creeranno fiducia nelle soluzioni di efficienza energetica.

7. Coinvolgere tutte le parti della società nel miglioramento dell'efficienza energetica, dalle città alle imprese alle comunità locali.

8. Il comportamento dei consumatori gioca un ruolo importante e le intuizioni della scienza comportamentale possono aiutare a progettare politiche più intelligenti ed efficaci.

9. Rafforzare la collaborazione internazionale e lo scambio di buone pratiche consente ai paesi di imparare gli uni dagli altri e di armonizzare gli approcci e gli standard ove opportuno. Ciò può accelerare l'attuazione delle politiche di efficienza energetica e la trasformazione dei mercati.

10. Aumentare l'ambizione di efficienza energetica globale aumenta i vantaggi economici, energetici e ambientali. (ANSA).