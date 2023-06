++ Vodafone sugli scudi in Borsa, atteso accordo con 3Uk ++

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Le trattative tra CK Hutchinson Holding e Vodafone per una possibile combinazione di Three UK e Vodafone UK sarebbero in dirittura d'arrivo e in Borsa il titolo dell'operatore sale del 2%. Secondo Reuters un annuncio potrebbe arrivare entro venerdì. Le discussioni, avviate a ottobre 2022, riguardavano la creazione di una joint venture di cui i cinesi deterrebbero il 49% e Vodafone il 51 "con l'obiettivo di avere nelle attività nel Regno Unito "la scala necessaria per poter accelerare il lancio del 5G ed espandere la connettività a banda larga alle comunità rurali e alle piccole imprese" aveva spiegato il colosso cinese. (ANSA).