Il prezzo del gas inverte la rotta e scende a 27 euro

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il prezzo del gas dopo una partenza in rialzo inverte la rotta e si muove nell'area dei 27 euro al megawattora. I future sui Ttf cedono il 3,7%. L'Europa ha accumulato scorte, in gran parte grazie alla minore domanda ma esistono rischi persistenti per l'approvvigionamento, tra cui i potenziali flussi russi ancora più bassi e una domanda crescente dall'Asia che potrebbe irrigidire il mercato globale del Gnl.

Questi anche i motivi delle decise oscillazioni dei prezzi degli ultimi giorni. (ANSA).