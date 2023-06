Fitto: "La finestra per cambiare il Pnrr è ora"

"Quando decidiamo di cambiare un obiettivo intermedio del Pnrr si apre un dibattito che non capisco. Cambiare un obiettivo intermedio non significa smantellare il piano ma metterlo in sicurezza", ha detto il ministro responsabile del Pnrr Raffele Fitto.

"Dire che ci sono degli interventi che al 2026 non sono realizzabili è molto responsabile, perché abbiamo la finestra che la Ue ci dá per fare le modifiche": lo ha detto il ministro. Fitto ha spiegato che questo succederà con gli asili nido: "Probabilmente ci sarà una proroga, modificando un obiettivo intermedio" del Pnrr per riuscire a concludere un obiettivo finale.

"Spostando progetti che non riescono a stare nel Pnrr" per una questione di tempi "si liberano delle risorse che possono essere riprogrammate" con il Repower ed altri "verso una politica industriale necessaria per il nostro Paese", lo ha detto il ministro responsabile del Pnrr, Raffaele Fitto, parlando alla presentazione del libro di Luigi Paganetto sul Pnrr. Fitto ha ricordato che il collegamento tra i fondi, che consente di dare flessibilità alla programmazione, è stato approvato su proposta italiana nel Consiglio europeo di febbraio scorso.