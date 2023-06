Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,80%)

(ANSA) - TOKYO, 06 GIU - La Borsa di Tokyo arretra dai massimi in 33 anni e avvia gli scambi in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto, una dinamica che ha riguardato anche il mercato azionario statunitense.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,80% a quota 31.960,54, con una perdita di 256 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 139,40, e a 149,40 sull'euro. (ANSA).