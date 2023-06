Borsa: per l'Asia seduta contrastata, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Borse di Asia e Pacifico contrastate con l'eccezione di Tokyo (+0,9%) che termina la seduta ai massimi in 33 anni mentre i deboli dati statunitensi hanno aumentato le speranze che la Fed abbia poco spazio per continuare una stretta sui tassi.

Ancora in calo Shanghai (-0,55%) e Shenzhen (-1,16%). Tengono invece Hong Kong (+0,2%) e Seul (+0,54%). Sydney cede l'1,2% con la banca centrale australiana che ha alzato i tassi di interesse a sorpresa di un quarto di punto.

Le Piazze europee sono attese in calo, così come sono negativi i future su Wall Street.

Tra i dati macro, gli ordini di fabbrica in Germania ad aprile hanno segnato un -0,4% rispetto ad una previsione di crescita di +2,8%. Attese le vendite al dettaglio di aprile nell'eurozona. (ANSA).