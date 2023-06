Borsa: Milano chiude in testa all'Europa, Mps regina, giù Eni

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una seduta piuttosto interlocutoria, debole in apertura e in discreto rialzo nel finale (Ftse Mib 0,67% a 27.036 punti) di nuovo sopra la soglia dei 27mila punti.

Piuttosto sottili gli scambi, pari a 1,8 miliardi di euro di controvalore. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 175,4 punti, 0,4 in più rispetto alla vigilia, con il rendimento del titolo italiano in calo di 0,5 punti al 4,121%.

Mps (+5,01%) è stata la regina del comparto bancario sia a Milano che nel resto d'Europa, spinta dal ritorno di fiamma su una possibile fusione con Bper (+0,24%), che invece ha trascorso gran parte della seduta in territorio negativo. Acquisti anche su Fineco (+2,82%), Amplifon (+2,36%), Tenaris (+2,29%) e Campari (+2,09%).

Deboli Eni (-0,9%), che ha scontato insieme ai rivali il calo del greggio, e Pirelli (-0,83%), il cui amministratore delegato e vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera è stato ascoltato dal dipartimento Golden Power di Palazzo Chigi sul nodo del rinnovo del patto parasociale tra Cnrc, Marco Polo International Italy, Camfin ed Mtp.

Positive Unicredit (+1,53%), Banco Bpm (+1,48%) e Intesa (+1,17%), in linea con l'andamento del settore bancario in Europa. Hanno ceduto invece Leonardo (-0,68%) e Stellantis (-0,45%), più cauta Iveco (-0,19%). bene Stm (+0,45%). (ANSA).