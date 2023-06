Borsa: l'Europa è incerta e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Le Borse europee si muovono all'insegna dell'incertezza con gli investitori che guardano alle future mosse della banche centrali. Le ultime parole della Lagarde lasciano poco spazio alla speranza che la politica di stretta sui tassi conosca una pausa.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, naviga sulla parità con tech ed energia deboli. Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,2% sotto i 27 mila punti. Le speculazioni sul risiko bancario accendono ancora i riflettori su Mps (+2,64%) con Bper pivot (debole a -0,56%) . In luce anche Banco Bpm (+1,4%). Parigi e Francoforte sono piatte mentre Londra cede lo 0,26%.

Lo spread si conferma in salita con il differenziale tra Btp e Bund a 177 punti mentre il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,10%.

Tra le commodity il petrolio è in calo con il wti sotto i 71 dollari al barile (-1,9%) e il brent poco sopra i 75 dollari (-1,6%). Flessione anche per il gas, il cui prezzo è sotto i 27 euro al megawattora (-6%). Sul fronte cambi l'euro resta a 1,07 dollari. (ANSA).