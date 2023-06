Borsa: l'Europa conferma il calo, anche i future Usa negativi

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Le Borse europee a metà giornata si muovono tutte in rosso, segnale dell'incertezza tra gli investitori che continuano a guardare alle banche centrali e alle mosse future.

L'ultimo intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde non lascia spiragli ad un allentamento sulla stretta sui tassi. In questo quadro sono negativi anche i future su Wall Street.

Nel dettaglio l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con i titoli legati all'energia sotto vendita. Tra le commodity infatti il petrolio è in flessione con il Wti sotto i 71 dollari al barile (-1,8%) e il Brent sempre sopra i 75 dollari (-1,7%). Il prezzo del gas cede il 5% a 27 euro al megawattora.

Tra le singole Piazze Milano lascia sul terreno lo 0,5% con il Ftse Mib a 26.724 punti. Sale ancora Mps (+4,4%) con il mercato che scommette su un matrimonio con Bper (+1%). Tra le peggiori Prysmian (-1,77%) ma anche Tim (-1,7%) in attesa di venerdì e delle nuove offerte migliorative sulla rete. Parigi cede lo 0,29%, Francoforte lo 0,28% e Londra lo 0,14%.

Lo spread tra Btp e Bund allunga a 178 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,09%. Fronte cambi l'euro si indebolisce sul dollaro con cui scambia a 1,0687. (ANSA).