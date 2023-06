Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Borse europee positive nel finale insieme agli indici Usa (Dow Jones +0,16% e Nasdaq +0,3%), mentre il Btp Valore supera i 5,1 miliardi di sottoscrizioni.

Sfiora i 180 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,8 punti al 4,175%. Milano guadagna lo 0,6% e Londra lo 0,45%.

Seguono Francoforte (0,25%), Parigi(+0,2%) e Madrid (+0,15%). Si avvicina alla parità il greggio (Wti -0,32% a 71,92 dollari al barile), mentre resta debole il gas (-11,07% a 25,32 euro al MWh). Riduce il rialzo il dollaro a 0,935 euro e 0,805 sterline, debole invece l'oro (-0,15% a 1.960,69 dollari l'oncia).

Segno meno per i petroliferi TotalEnergies (-1,15%), Eni (-0,89%), Shell (-0,48%) e Bp (-0,34%). Deboli invece i produttori di semiconduttori Be (-1,95%) ed Asm (-1,22%) a differenza di Stm (-47%), che gira in positivo. In calo Stellantis (-0,8%), Renault (-0,6%) e il produttore di camion Iveco (-0,43%), positiva invece Daimler (+0,35%). Riduce il calo Pirelli (-0,87%), il cui amministratore delegato e vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera è stato ascoltato oggi a Palazzo Chigi dal dipartimento per la Golden Power.

Tra i bancari la regina è Montepaschi (+5,23%), con il ritorno di fiamma di possibili nozze con Bper (+0,28%).

Brillanti Standard Chartered (+2,09%) e Banco Bpm (+1,61%) e Intesa (+1,35%). Positive Unicredit (+1,3%), Lloyds (+1,2%), e Bnp (+1,1%), deboli invece e Credit Agricole e Caixabank (-0,3% entrambe). (ANSA).