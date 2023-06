Borsa: Europa poco mossa, future Usa in rosso, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Appaiono poco mossi gli indici delle principali borse europee al traguardo di metà seduta, mentre i future Usa sono in rosso per i timori di una nuova stratta sui tassi da parte delle banche centrali. Milano, Londra e Francoforte (-0,03% tutte) sfiorano la parità a differenza di Parigi (-0,12%) e Madrid (-0,18%). In calo le quotazioni del greggio mentre il dollaro si rafforza a 0,937 euro e 0,806 sterline. Scivolano il greggio (Wti -2,04% a 70,68 dollari al barile), in attesa delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa, e il gas (-10,83% a 25,35 euro al MWh).

Frenano i petroliferi Shell (-1,8%), TotalEnergies (-1,64%), Bp (-1,48%) ed Eni (-1,4%). Deboli anche i produttori di semiconduttori Asm (-1,73%), Asml (-1,64%) ed Stm (-1,07%).

S4egno meno anche per gli automobilistici Stellantis (-1,35%) e Renault (-1,29%), insieme ai produttori di camion Iveco (-1,76%) e Daimler (-1,56%). Segno meno anche per Pirelli (-1,55%), il cui amministratore delegato e vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera è stato ascoltato oggi a Palazzo Chigi dal dipartimento che si occupa di Golden Power.

Scatto di Mps (+4,86%), su un ritorno di fiamma di possibili nozze con Bper (-0,92%). Più caute Lloyds (+0,65%), Banco Bpm (+0,5%), Unicredit (+0,23%) e Bnp (+0,21%). Segno meno per Intesa (-0,22%) e Caixabank (-0,69%) e Credit Agricole (-1%).

