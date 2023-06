Ubs, acquisto di Credit Suisse completato entro il 12 giugno

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Ubs prevede di completare l'acquisizione di Credit Suisse già il 12 giugno. Lo si legge in una nota. Le azioni del Credit Suisse saranno delistate dalla Borsa svizzera Six e dalla Piazza di New York.

La chiusura dell'operazione è è soggetta all'approvazione da parte della Sec, l'autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari che deve dichiarare effettiva "la dichiarazione di registrazione delle azioni da emettere", e alla soddisfazione o alla rinuncia da parte di Ubs di altre condizioni. (ANSA).