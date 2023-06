Tutte le scadenze sul fronte del Pnrr

Le tappe del Pnrr

- 20 maggio 2023 - Italia ha presentato il Repower Eu che al momento prevede fondi per 2,7 miliardi

- Ad horas - si attende il via libera della Commissione Ue alla terza rata di finanziamenti del Pnrr. La rata ammonta a 19 miliardi ed è condizionata al raggiungimento di 55 "scadenze". Con la terza rata l'Italia ha già ottenuto il 60% delle risorse del Piano

- 6 giugno - Proseguono i lavori della cabina di Regia presso Palazzo Chigi. Il ministro Fitto incontra gli ultimi governatori di Regione

- Nei prossimi giorni discussione in Parlamento sulla terza relazione semestrale al Pnrr fatta dal Governo e trasmessa oggi alle Camere. La discussione deve essere richiesta dalle commissioni competenti - 30 giugno scadenza prevista per la quarta rata del Pnrr. Per ottenere questa tranche è necessario il raggiungimento di 27 scadenze, rappresentate da 20 traguardi (milestone) e 7 obiettivi (target) per un importo pari a 16 miliardi di euro. Con ogni probabilità la scadenza verrà rivista, la tempistica delle diverse rate sono legate a una formale richiesta del Governo e nel caso dell'Italia la tempistica sarà rivista in linea con le modifiche del Piano

- 31 agosto 2023 - termine ultimo per presentare modifiche al Repower Eu e al Pnrr

- 31 dicembre 2023 - quinta rata da 18 miliardi - 30 giugno 2024 - sesta rata da 11 miliardi

- 31 dicembre 2024 - settima rata da 18 miliardi

- 30 giugno 2025 - ottava rata da 11 miliardi

- 31 dicembre 2025 - nona rata da 13 miliardi

- 30 giugno 2026 - decima rata da 18,1 miliardi

- 30 giugno 2026 - è la scadenza del Pnrr italiano.