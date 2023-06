Prezzo del petrolio in rialzo dopo i tagli dell'Opec+

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Balzo del prezzo del petrolio all'avvio di giornata dopo i nuovi tagli decisi ieri dall'Opec+ per il 2024. Le quotazioni del greggio Wti del Texas hanno visto una fiammata del 5% per poi ridurre la crescita a un +1,1% a 72,55 dollari al barile. Avanza anche il Brent del Mare del Nord (76,9% +1,01%).

Secondo l'accordo, i paesi dovranno mantenere l'attuale target di produzione fino alla fine di anno con un obiettivo di 40,46 milioni di barili per il 2024. (ANSA).