Nasce la principale azienda di cablaggi del Triveneto

(ANSA) - TRIESTE, 05 GIU - Dalla fusione fra le imprese B&F Sistem Cable srl e Eltek srl, entrambe con sede a Cordenons, in provincia di Pordenone, nasce la principale azienda triveneta nel settore dei cablaggi elettrici. Impiega 110 persone e a fine 2023 prevede un fatturato di oltre 21 milioni di euro.

L'unione delle due realtà è operativa dal primo giugno ed è avvenuta con la B&F Sistem Cable che ha incorporato Eltek assumendone il nome, Eltek Srl (e il mantenimento della sede legale in via Chiavoricco, 26 a Cordenons).

"La B&F Sistem Cable, fondata da nostro padre Flavio e sviluppata poi insieme al socio Ernesto Fresc - spiega in una nota Andrea Bianchet da parte dell'impresa - opera nel settore da oltre 30 anni. Nel 2006 con mio fratello Marco abbiamo fondato Eltek srl. Riteniamo che oggi sia venuto il momento di unificare le due aziende per dare vita a una realtà maggiormente strutturata che possa meglio far fronte alle richieste del mercato che per noi negli ultimi anni è stato in forte espansione. Siamo, infatti, passati da 10,8 milioni di fatturato complessivo delle due aziende nel 2020 a 20,5 milioni di euro nel 2022. Il trend di crescita - aggiunge - sembra continuare in maniera sostenuta e, in particolare, è previsto un ulteriore aumento dell'export". (ANSA).